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В ЕС раскритиковали решение США о прекращении транспортного сообщения из-за коронавируса

Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен раскритиковали решение США о прекращении транспортного сообщения с Европой в связи со вспышкой коронавируса.

Четверг, 12 марта 2020, 13:40

Об этом говорится в заявлении ЕС.

Подчеркивается, что вирус COVID-19 – это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий.

“Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций. Европейский Союз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса”, – отмечается в заявлении.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия с территории Европы сроком на 30 дней в связи с пандемией коронавируса.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
  • Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Теги: коронавирус, США

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