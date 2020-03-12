В ЕС раскритиковали решение США о прекращении транспортного сообщения из-за коронавируса

Об этом говорится в заявлении ЕС.
Подчеркивается, что вирус COVID-19 – это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий.
“Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций. Европейский Союз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса”, – отмечается в заявлении.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия с территории Европы сроком на 30 дней в связи с пандемией коронавируса.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.