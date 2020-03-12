В ЕС раскритиковали решение США о прекращении транспортного сообщения из-за коронавируса

Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен раскритиковали решение США о прекращении транспортного сообщения с Европой в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом говорится в заявлении ЕС.

Подчеркивается, что вирус COVID-19 – это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий.

“Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций. Европейский Союз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса”, – отмечается в заявлении.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия с территории Европы сроком на 30 дней в связи с пандемией коронавируса.