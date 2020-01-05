Об это он написал на своей странице в Twitter.

Отмечается, что таким образом министр ответил на заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что в Ираке люди радуются ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

“24 часа назад высокомерный клоун, который маскируется под дипломата заявил, что люди танцевали на улицах в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предложили ему ответ по всей стране. Конец злокачественного присутствия США в Западной Азии начался”, – ответил Зариф.