Об это он написал на своей странице в Twitter.
Отмечается, что таким образом министр ответил на заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что в Ираке люди радуются ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
“24 часа назад высокомерный клоун, который маскируется под дипломата заявил, что люди танцевали на улицах в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предложили ему ответ по всей стране. Конец злокачественного присутствия США в Западной Азии начался”, – ответил Зариф.
- В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.