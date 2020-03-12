Об этом сообщает издание Washington Post.

Через два дня после того, как Иран объявил о первых случаях заболевания новым коронавирусом, на кладбище недалеко от места возникновения инфекции появились свидетельства необычной активности. Так в комплексе Бихешт-Масумех в иранской провинции Кум, что в 130 км от Тегерана, уже 21 февраля начались раскопки нового участка кладбища, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

По мере распространения вируса в стране площади раскопок увеличивались. К концу месяца из космоса были видны две большие траншеи длиной около 90 метров. Согласно экспертному анализу, видео и официальным заявлениям, могилы были вырыты для размещения растущего числа жертв вируса в Куме.

Сегодня Иран является самой пострадавшей страной в мире после Китая и Италии. По состоянию на 12 марта в Иране зафиксировано 10 075 случаев заражения COVID-19. 429 пациентов погибли, 2959 — успешно прошли лечение при населении в 80 млн человек. Среди заразившихся по меньшей мере два десятка чиновников, включая вице-президента. Несколько членов парламента, бывший дипломат и старший советник Верховного лидера погибли.

По информации чиновников, в Куме — духовном центре шиитов, население которого около 1,2 млн человек — заражено около 850. Официальное число погибших в Куме чиновники утаивают.

“Видео, спутниковые снимки и другие открытые данные с кладбища – огромного комплекса в шести милях к северу от центра города – позволяют предположить, что число людей, пораженных этим вирусом, значительно выше, чем официальная цифра”, — отметили корреспонденты WP.

Аналитик снимков из космоса сообщил журналистам, что размер траншей и скорость, с которой их выкопали, указывают на явное отклонение от традиционных методов захоронения (индивидуальные и семейные участки). Это дает возможность предположить, что это братские могилы для жертв коронавируса. Кроме того, на снимках видно большую насыпь извести, которая может быть использована для того, чтобы нейтрализовать запах братских могил.

В подтверждение этому журналисты WP приводят репортаж персидской службы BBC от 3 марта, в которой репортер описывает сцену на этом кладбище. Мужчины несут гроб к траншее с несколькими могилами. Камера показывает небольшую часть траншеи, кучу грязи и небольшие простые указатели имел. Рядом стоят люди в синих защитных костюмах.

“Это участок для жертв коронавируса. На данный момент на этом участке похоронено более 80, и, по их словам, погибло только 34 человека”, — говорит репортер, ссылаясь на официальное число погибших 28 февраля.

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В другом репортаже, который упоминают журналисты, рассказывается о том, что похоронено уже более 250 человек, в то время как сообщалось только о 77 погибших.

“Рабочий сказал мне, что на сегодняшний день они похоронили более 250 жертв коронавируса. Это все могилы, и они свежие. Это все за последние несколько дней”, — отметил репортер.