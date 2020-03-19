В Испании на четвертый день карантина от нового атипичного коронавируса умерли больше 200 человек.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Уточняется, что в целом количество заболевших коронавирусом в стране достигло уже 17 147 человек.

При этом 939 людей находятся в реанимации.

Количество погибших при этом возросло до 767 случаев. Таким образом, за минувшие сутки в Испании умерли от коронавируса 209 людей.

Отмечается, что больше всего пострадал Мадрид, где 6 777 зараженных и 498 умерших.

В то же время количество выздоровевших в Испании составляет 1107 человек.

Сегодня Испания находится на четвертом месте в мире по количеству смертей от коронавируса после Китая, Италии и Ирана.