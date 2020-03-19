Об этом сообщает испанское издание El Pais.
Уточняется, что в целом количество заболевших коронавирусом в стране достигло уже 17 147 человек.
При этом 939 людей находятся в реанимации.
Количество погибших при этом возросло до 767 случаев. Таким образом, за минувшие сутки в Испании умерли от коронавируса 209 людей.
Отмечается, что больше всего пострадал Мадрид, где 6 777 зараженных и 498 умерших.
В то же время количество выздоровевших в Испании составляет 1107 человек.
Сегодня Испания находится на четвертом месте в мире по количеству смертей от коронавируса после Китая, Италии и Ирана.
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