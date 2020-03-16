В Италии пациентам с COVID-19, которые старше 80 лет или имеют хронические заболевания, могут начать отказывать в интенсивной терапии из-за нехватки мест.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

В Италии насчитывается 5090 коек для интенсивной терапии, что на данный момент превышает количество пациентов, которые в них нуждаются. Однако стране также нужны врачи и медсестры и оборудование, правительство работает над закупками и поиском новых сотрудников.

Самым пострадавшим регионом остается Ломбардия, но число заболевших растет во всей стране. Так в соседнем регионе Пьемонт в субботу было зафиксировано 180 новых случаев заболевания и 27 летальных случаев.

Нагрузка на медицинскую систему растет и местным властям приходится идти на крайние меры. Чиновники итальянского региона Пьемонт предлагают в случае нехватки коек в отделениях интенсивной терапии отказывать в лечение пациентам старше 80 лет, а также тем, у кого есть другие серьезные заболевания.

“Рост нынешней эпидемии делает возможным достижение точки дисбаланса между клиническими потребностями пациентов с COVID-19 и эффективной доступностью интенсивных ресурсов. Если станет невозможно предоставлять всем пациентам услуги интенсивной терапии, необходимо будет применить критерии для доступа к интенсивному лечению, что зависит от ограниченности имеющихся ресурсов. … Критерии доступа к интенсивной терапии в экстренных случаях должны включать возраст менее 80 лет или балл по индексу сопутствующих заболеваний по Чарльсону меньше 5”, — говорится в документе, подготовленном департаментом гражданской защиты региона Пьемонт, который есть в распоряжении редакции The Telegraph.

Сообщается, что документ уже завершен, и будет отправлен в больницы после одобрения научно-техническим комитетом. Ожидается, что эти нормы начнут действовать по всей стране.

Местные власти хотят отстрочить применение этих критериев настолько, насколько это будет возможно.

“Здесь, в Пьемонте, мы стремимся как можно дольше отложить использование этих критериев. В настоящее время есть места для интенсивной терапии, и мы работаем над тем, что создать больше. Мы хотим прибыть как можно позже в тот момент, когда мы должны решить, кто живет, а кто умирает. Критерии касаются только доступа к интенсивной терапии – те, кто не получает доступа к интенсивной терапии, все равно получат все возможное лечение”, — отметил президент научно-технического комитета по коранавирусу Пьемонта Роберто Тести.

Отметим, по состоянию на 16 марта в Италии зафиксировано 27980 случаев заболевания COVID-19. 2158 пациентов погибли, еще 2749 — выздоровели.