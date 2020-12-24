В Италии около 500 родственников людей, умерших от коронавируса COVID-19, подали судебный иск против региональных и национальных властей, требуя возмещения ущерба в размере 122 млн долларов (100 млн евро).

Об этом сообщает агентство Reuters.

Гражданский иск подан в суд Рима и направлен против премьер-министра Италии Джузеппе Конте, министра охраны здоровья Роберто Сперанца и губернатора Ломбардии Аттилио Фонтаны.

Иск подали члены организации “Noi Denunceremo” (“Мы обратимся в суд”). Она была создана в апреле для представления интересов родственников людей, умерших в Бергамо, одном из наиболее пострадавших городов Ломбардии.

По мнению истцов, когда COVID-19 начал распространяться в Ломбардии в конце февраля, власти не предприняли надлежащих мер, которые помогли бы избежать общенационального локдауна и экономического ущерба.

В иске также говорится о “серьезных упущениях” со стороны властей в борьбе с эпидемией и недостаточной готовности, сообщает The Local.

В частности, упоминается “серьезная задержка” с закрытием зараженных городов Альцано и Нембро, а также отсутствие актуальных планов по борьбе с эпидемией как на местном, так и на региональном уровнях.

“Это судебное дело – наш рождественский подарок тем, кто должен был сделать то, что должен, но не сделал. В то время как в Италии 25 декабря будет 70 000 пустых стульев. Мы уверены, что при правильном планировании, о котором неоднократно просили Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения, их было бы намного меньше”, – заявил президент инициативной группы Лука Фуско.

За каждую жертву COVID-19 истцы требуют около 259 000 евро компенсации (в целом – около 100 млн евро).

В июне “Noi Denunceremo” уже обращалась в прокуратуру Бергамо с просьбой расследовать возможную уголовную ответственность за борьбу с эпидемией коронавируса. Тогда Конте допросили в прокуратуре в качестве свидетеля, но уголовное расследование против него отсутствует.

Италия стала первой страной за пределами Китая, пострадавшей от крупной вспышки коронавируса. С начала эпидемии в феврале в Италии погибло от COVID-19 более 70 000 человек. Это самый высокий показатель в Европе и пятый в мире.