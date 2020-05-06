Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Италии.
Уточняется, что за последние сутки в стране вылечились от коронавируса 8 014 людей. Таким образом количество выздоровевших в Италии достигло 93 245 человек.
При этом за последние сутки в стране умерли от коронавируса 369 людей.
В то же время количество новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Италии снова выросло, достигнув 1 444 случаев.
На данный момент в Италии зафиксировано в общей сумме 214 457 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. При этом 29 684 человека в стране умерли от COVID-19.
- Напомним, в начале марта в Италии на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.
- Позже Власти Италии закрыли на карантин всю страну.
- В Италии больных COVID-19 начали лечить плазмой крови выживших пациентов.