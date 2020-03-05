Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением коронавируса. В связи с этим принято решение закрыть все университеты и школы.

Об этом сообщает Reuters.

Министр образования Люсия Аззолина заявила, что школы и университеты по всей стране будут закрыты с четверга, 5 марта, и до 15 марта.

Родителям, которым нужно идти на работу, и им не с кем оставить детей, планируют разрешить взять отпуск.

Уровень смертности от коронавируса на территории Италии составляет 3,5 %.

Кроме этого, в стране приказали “приостановить массовые события любого характера … которые влекут за собой массовую концентрацию людей и не позволяют соблюдать безопасное расстояние не менее одного метра”.

Также планируется закрыть кинотеатры и театры, итальянцам не советуют пожимать друг другу руки и обниматься, избегать прямого физического контакта с другими людьми.