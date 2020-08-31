В Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября через коронавирус. Каникулы будут вместо дистанционного обучения.

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение было принято на оперативном совещании, отметил мэр.

“Мы объявляем каникулы в школах. Мы продолжаем, с 1 по 11 сентября будут каникулы, а не дистанционное обучение”, – заявил он.

Впрочем, он заявил, что школы и детские сады готовы к 1 сентября.

“Поэтому в связи с этим решением Правительства, мы вводим каникулы для детей на 2 недели … Надеюсь, что Правительство в дальнейшем будет руководствоваться здравым смыслом и наши дети смогут учиться нормально”, – добавил он.

Отметим, сегодня вступило в силу новое карантинное зонирование, в “красную зону”, в частности, попал Ивано-Франковск. В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность предприятий общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.