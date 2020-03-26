В Ивано-Франковской области принудительно госпитализировали пациентку, у которой в киевской больнице предварительно диагностировали COVID-19.

Об этом сообщают #Буквы.

Накануне в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ Киева была доставлена 39-летняя женщина, вернувшаяся из-за границы. Позднее пациентку перевели в Киевскую больницу №4, где ей был поставлен диагноз “подозрение на COVID-19”.

25 марта женщина покинула столичную больницу. В комментарии #Буквам в отделе коммуникации столичной полиции опровергли информацию о возможном бегстве пациентки. В медучреждении отказались сообщить, самовольно пациентка покинула больницу или его выписали врачи.

В отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области, откуда женщина родом, отметили, что получили информацию о пациентке с подозрением на COVID-19 от столичных полицейских. Ее разыскали в Коломыйском районе области и в принудительном порядке госпитализировали в больницу.

“Данная информация поступила от наших коллег киевских. Соответственно, транспортное средство, в котором находилась женщина и ее муж, было остановлено на территории Ивано-Франковской области сотрудниками полиции. Была вызвала скорая медицинская помощь. Женщина и ее муж доставлены в инфекционное отделение в областной больнице. Первоочередной задачей полицейских было вместе с медиками доставить ее в больницу, чтобы обезопасить ее и окружающих. Женщина была в больнице, могла иметь заболевание, у нее было подозрение на коронавирус”, — сообщили в главке.

Также в пресс-службе отметили, что женщина будет привлечена к административной ответственности по ст. 44-1 КУоАП “Уклонение от медицинского осмотра или медицинского обследования”.