У столиці Японії – Токіо десятки людей протестували проти проведення в країні літніх Олімпійських ігор.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Акція протесту пройшла на вулицях Токіо в понеділок, 17 травня, на тлі загострення спалаху коронавірусу COVID-19 в Японії.

Як зазначила кореспондентка каналу Селіна Ван, демонстранти закликали до скасування Олімпіади та до того, щоб життя людей стояли для влади вище, ніж проведення Олімпійських ігор.

Люди тримали таблички із написами: “Погаси олімпійський факел” та “Скасуй Олімпійські ігри в Токіо”.

Протестувальники висловлювали невпевненість, що Японія зможе захистити свій народ на тлі різкого зростання кількості випадків COVID19 і близько 1% населення, повністю вакцинованого проти коронавірусу.

Walking along anti-#Olympics protest last night in Tokyo. Latest poll shows >80% in Japan oppose the Olympics this year.

Some protesters tell me they lost their jobs during pandemic. Are frustrated billions are being poured towards the Games.

IOC says #Olympics will go on @CNN pic.twitter.com/PLkEWzTpHD — Selina Wang (@selinawangtv) May 18, 2021

“Усі медичні працівники в Японії виснажені, і немає жодних гарантій того, що Олімпійські ігри можуть пройти безпечно”, – сказав Кейко Накаморі, 65-річний протестувальник, якого цитує американське видання Newsweek.

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Як повідомляє японська газета The Japan Times, понад 80% японців виступають проти проведення Олімпійських ігор цього року. Про це свідчать результати опитування, проведеного в країні національним виданням Asahi Shimbun.

Так, 43% респондентів заявили, що хочуть скасування ігор, а 40% – висловилися за їх подальше відтермінування.

Як зазначає The Japan Times, місяць тому проводилося аналогічне опитування, і тоді 35% японців висловилися за скасування Олімпіади, а 34% – за відтермінування. Відтак відсоток противників Олімпійських ігор за місяць зріс.

Згідно із останнім опитуванням, наразі лише 14% японців підтримують проведення ігор цього літа.

Якщо Олімпіада все ж відбудеться, 59% респондентів сказали, що не хочуть присутності глядачів, а 33% підтримують зменшення їх кількості.

Загалом за допомогою телефону були опитані 1527 респондентів.

Ще одне опитування, проведене японським інформаційним агентством Kyodo News, показало, що 59,7% респондентів підтримують скасування Олімпіади (при цьому відтермінування ігор не було вказано як варіант відповіді в цьому опитуванні).

Крім того, 87,7% респондентів висловили побоювання, що наплив спортсменів, спортивних команд з-за кордону може сприяти поширенню коронавірусу.

Опитування Kyodo охопило 715 довільно вибраних домогосподарств та 1254 номери мобільних телефонів.

Як відомо, менш ніж за три місяці до Олімпіади в Токіо Японія запровадила режим надзвичайної ситуації в низці префектур через поширення коронавірусу. Дедалі більше пацієнтів помирають вдома через труднощі у пошуку лікарняних ліжок, а ситуація погіршується через поширення нових штамів вірусу та повільний процес вакцинації.

На цьому тлі в Японії зростає суспільний опір проведенню літньої Олімпіади.

Планується, що Олімпійські ігри в Токіо відкриються 23 липня, тоді як Параолімпійські ігри повинні розпочатися 24 серпня.