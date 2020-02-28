Об этом сообщает агентство Reuters.

Два тематических парка (классический и парк водных аттракционов DisneySea) будут закрыты с завтрашнего дня и до 15 марта.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как премьер-министр страны Синдзо Абэ призвал закрыть все школы.

Как известно, тематические парки Диснея в Шанхае и Гонконге закрыты уже более месяца. В начале февраля компания предупредила, что из-за этого, вероятно, снизится прибыль во втором квартале. В частности, ожидается, что компания потеряет 135 миллионов долларов, если закрытие продлится в течение 2 месяцев.