Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предлагает закрыть все школы на территории страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

Если школы все же закроют, то это ограничение будет действовать до начала весенних каникул, то есть не менее двух-трех недель.

Начальные и средние школы уже закрыли в префектуре Тиба, в городах Итикава и Хоккайдо.

“Предпринимаются усилия по предотвращению распространения инфекции среди детей в каждом регионе. Но последние пару недель – очень важное время”, – заявил политик.

Он подчеркнул, что здоровье и безопасность детей должны быть на первом месте, а так как учителя и дети с разных уголков городов ежедневно вместе проводят по несколько часов – увеличивает риски возможного заражения.

Также рассматривается возможность закрытия спортивных клубов и залов, где также пересекается много людей.

В то же время министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения заявило, что детские сады не включены в объем этого запроса.