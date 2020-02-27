Об этом сообщает NHK.
Если школы все же закроют, то это ограничение будет действовать до начала весенних каникул, то есть не менее двух-трех недель.
Начальные и средние школы уже закрыли в префектуре Тиба, в городах Итикава и Хоккайдо.
“Предпринимаются усилия по предотвращению распространения инфекции среди детей в каждом регионе. Но последние пару недель – очень важное время”, – заявил политик.
Он подчеркнул, что здоровье и безопасность детей должны быть на первом месте, а так как учителя и дети с разных уголков городов ежедневно вместе проводят по несколько часов – увеличивает риски возможного заражения.
Также рассматривается возможность закрытия спортивных клубов и залов, где также пересекается много людей.
В то же время министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения заявило, что детские сады не включены в объем этого запроса.
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