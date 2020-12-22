Об этом Вятрович написал в Facebook.

“Слуги народа “решили пойти в “последний и решительний бой” против закона о государственном языке – зарегистрировали в парламенте законопроект №4528. Перечень авторов красноречив – Бужанский, Дубинский, Шевченко, Гетманцев, Брагарь, Качура – всего 28 деятелей, которым не дает покоя право граждан на получение услуг на украинском языке в собственном государстве “, – написал Вятрович.

По словам нардепа, текста закона пока нет, но “судя по названию и бурной агитации, которую Бужанский на протяжении последних дней проводил среди однопартийцев, идея заключается в том, чтобы сделать нарушения закона о языке безнаказанными”.

Так, с 16 января 2021 в Украине клиентов должны обслуживать на украинском языке. Но если клиенту удобнее на другом языке – услуги могут предоставляться именно на том языке.

Однако в случае, если гражданину отказали в предоставлении услуг на украинском – он имеет право обратиться к уполномоченному по защите государственного языка. Тогда, после проверки, нарушитель получает предупреждение и должен в течение месяца устранить нарушения. Если в течение года нарушит снова – будет оштрафован.

“И вот именно против этого очень даже умеренного механизма защиты прав потребителей направляют свою атаку Бужанский и Ко. Их идея проста как двери – пусть в законе о языке будет написано что угодно. Главное, чтобы любой украинофоб мог этот закон нарушать совершенно безнаказанно” , – отметил Вятрович.

Нардеп надеется, что профильный комитет и руководство Верховной Рады не станут “будоражить этим трэшем” общество, а “отправят его на свалку к остальным подобным шедеврам”.

Два автора законопроекта Максим Бужанский и Данил Гетманцев ответили на публикацию Вятровича.

Так, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram написал:

“Некто Вятрович … люто возмутился законопроекту, поданному Максом Бужанским, мною и 25-ю нашими коллегами об отмене штрафов за использование иного, чем украинского языка, при торговле в многонациональной и самой толерантной к национальному вопросу стране Европы товарами/работами/услугами. При этом, ранее известный лишь неудачными попытками переписи истории и государственным банкетом по поводу Голодомора, гражданин заявил, что авторам законопроекта не даёт покоя право граждан на получение услуг на украинском языке в собственном государстве”, – написал Гетманцев.

Бужанский назвал норму закона о штрафах абсурдной.

“Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом , а не плодить стукачей”, – написал Бужанский.