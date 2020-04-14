За минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили у еще 56 жителей Киева: в частности, два случая – в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась за минувшие сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – отметил Кличко.

Среди новых заболевших: 26 женщин в возрасте от 26-ти до 74-х лет и 24 мужчины – от 21-го до 82-х лет. Также заболели шесть детей – три девочки и три мальчика в возрасте от трех до семи лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

“Отмечу: из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще два в Киево-Печерской Лавре”, – уточнил Кличко.

(На видео – с 23:00)

Ситуация с распространением коронавируса по районам столицы следующая: