Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась за минувшие сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – отметил Кличко.
Среди новых заболевших: 26 женщин в возрасте от 26-ти до 74-х лет и 24 мужчины – от 21-го до 82-х лет. Также заболели шесть детей – три девочки и три мальчика в возрасте от трех до семи лет.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
“Отмечу: из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще два в Киево-Печерской Лавре”, – уточнил Кличко.
(На видео – с 23:00)
Ситуация с распространением коронавируса по районам столицы следующая:
- Накануне сообщалось, что в Киево-Печерской лавре подтверждено уже более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрывают на карантин.
- Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально сообщено о четырех заболевших. 9 апреля стало известно, что в Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек.
- Ранее в Сети появилась информация, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.