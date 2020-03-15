Об этом сообщила в Facebook нардеп от “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко.

Геращенко обратила внимание на резкий скачок цен на авиабилеты из европейских городов в Украину, связанный с грядущим закрытием украинской границы. Она раскритиковала такой шаг авиакомпании и призвала представителей власти отреагировать на это.

“В своем видеообращении Зеленский грозно заявил: нельзя наживаться на войне и вирусе. Полностью поддерживаю! Надеюсь, сегодня ОП, КМ, СНБО и МИД отреагируют на тот факт, что единственный монополист МАУ в канун закрытия границ подняли цены билеты до 1500-1800 долларов! … А могли бы сделать наоборот, дополнительные рейсы со стандартными, а то и более низкими ценами — чтобы помочь украинцам вернуться домой. Были бы героями и получили благодарность общества”, — написала она.

Стоит отметить, что билет из Парижа в украинскую столицу на 15-16 марта, согласно данным на сайте МАУ, сейчас стоит 35 тысяч гривен. На другие дни (после закрытия границы) стоимость билета указана 7,8 и 8,1 тысяч гривен.

Переключаясь между днями вылета на сайте авиакомпании можно также заметить старую цену на рейс в воскресенье — ранее билет стоил 21,9 вместо 35,4 тысяч гривен.

Билет на рейса из Брюсселя в Киев на 16 марта — последний день перед закрытием границы — сейчас стоит от 28,4 тысяч гривен. В последующие дни за билеты указана цена в диапазоне 4-5 тысяч гривен.