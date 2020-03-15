Об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале.
“Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и больших очагов заболевания у нас пока нет и мы делаем все, чтобы они не возникли… Продолжается трехнедельный карантин в учебных заведениях и запрет на массовые мероприятия”, – отметил премьер.
Он также призвал отказаться не только от поездок за границу, но и от междугородних.
“Я настойчиво призываю всех отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины”, – сказал Шмыгаль.
- В Киеве сотрудники предприятий с признаками острого респираторного вирусного заболевания не могут допускаться к работе.
- Ранее власти Киева ввели дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. А 12 марта в столице был введен карантин.
- Киевская городская государственная администрация из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта. Нарушителей будут наказывать.