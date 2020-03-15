Об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале.

“Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и больших очагов заболевания у нас пока нет и мы делаем все, чтобы они не возникли… Продолжается трехнедельный карантин в учебных заведениях и запрет на массовые мероприятия”, – отметил премьер.

Он также призвал отказаться не только от поездок за границу, но и от междугородних.

“Я настойчиво призываю всех отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины”, – сказал Шмыгаль.