Об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала “Украина 24”.
Он пояснил, что у киевской власти есть три сценария развития.
“По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего”, – заявил Бондаренко.
Он пояснил, что Киев не готов к следующим этапам, которые были запланированы Правительством 5 и 10 июня.
В связи с негативным сценарием, он отметил, что в городе пока не стоит говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, а также о проведении массовых мероприятий с количеством людей 1 на 5 кв. метров.
Бондаренко пояснил, что сегодня будут результаты эпидемиологического анализа Госпродспоживслужбы и примут решение.
“По состоянию на сегодня нельзя сказать, что какая-то одна отрасль городского хозяйства является предпосылкой для увеличения количества больных. Здесь есть две стороны. Объективная сторона – мы открыли магазины, ТРЦ, транспорт”, – сказал он.
Новые карантинные ограничения могут коснуться:
- посещение пляжей;
- открытие пляжей;
- открытие пунктов ВНО.
Также он подчеркнул, что ограничений по работу общественного транспорта не будет.
Бондаренко пояснил, что теперь Киев переходит к фиксированию вспышек коронавируса, и в случае, если она есть, то – заведение закрывается.
“Независимо от того, детский сад или магазин. Если по результатам эпиданализа мы будем понимать, что есть львиная доля заражений именно в такой-то области – для нее сначала будут введены более жесткие ограничения, затем, если фиксирование продолжится, обычно такие заведения могут быть закрыты”, – заявил он.
- В Украине второй день подряд фиксируют рекордную суточную заболеваемость COVІD-19.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
- В МОЗ Украины сообщили, что Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не могут перейти к очередному этапу смягчения карантина из-за большого количества больных коронавирусом COVID-19.