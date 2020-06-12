Сегодня штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение относительно усиления карантинных мер из-за эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала “Украина 24”.

Он пояснил, что у киевской власти есть три сценария развития.

“По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего”, – заявил Бондаренко.

Он пояснил, что Киев не готов к следующим этапам, которые были запланированы Правительством 5 и 10 июня.

В связи с негативным сценарием, он отметил, что в городе пока не стоит говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, а также о проведении массовых мероприятий с количеством людей 1 на 5 кв. метров.

Бондаренко пояснил, что сегодня будут результаты эпидемиологического анализа Госпродспоживслужбы и примут решение.

“По состоянию на сегодня нельзя сказать, что какая-то одна отрасль городского хозяйства является предпосылкой для увеличения количества больных. Здесь есть две стороны. Объективная сторона – мы открыли магазины, ТРЦ, транспорт”, – сказал он.

Новые карантинные ограничения могут коснуться:

посещение пляжей;

открытие пляжей;

открытие пунктов ВНО.

Также он подчеркнул, что ограничений по работу общественного транспорта не будет.

Бондаренко пояснил, что теперь Киев переходит к фиксированию вспышек коронавируса, и в случае, если она есть, то – заведение закрывается.

“Независимо от того, детский сад или магазин. Если по результатам эпиданализа мы будем понимать, что есть львиная доля заражений именно в такой-то области – для нее сначала будут введены более жесткие ограничения, затем, если фиксирование продолжится, обычно такие заведения могут быть закрыты”, – заявил он.