Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
“Сегодня днем мы получили от Государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом”, — говорится в сообщении.
По словам Кличко, из этих 4 пациентов двое находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей, еще двое госпитализированы в Александровской больнице.
Среди новых случаев:
- 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне;
- 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области;
- женщина в возрасте 28 лет, которая вернулась из Австрии;
- 21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.
Также киевский городской голова отметил, что количество киевлян, заболевших COVID-19 выросла в столице до 28 человек.
При этом 22 марта Министерство охраны здоровья сообщало, что в количество пациентов с COVID-19 в Киеве увеличилось до 29, из них 20 были были выявлены за последние сутки.
- 22 марта в Украине зафиксировали 26 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев — 73 человека.
- Ранее в Центр общественного здоровья МОЗ сообщили, что в Украине выздоровели 8 пациентов с COVID-19. Позднее в МОЗ опровергли эту информацию.