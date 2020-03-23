Также киевский городской голова отметил, что количество киевлян, заболевших COVID-19 выросла в столице до 28 человек.

При этом 22 марта Министерство охраны здоровья сообщало, что в количество пациентов с COVID-19 в Киеве увеличилось до 29, из них 20 были были выявлены за последние сутки.