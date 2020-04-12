В Киеве полиция начала контролировать соблюдение карантинных мер при помощи дронов.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

“Патрулирование правоохранители провели в столице на многолюдных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские призывали граждан соблюдать карантинные ограничения”, – сказано в сообщении.

Кроме того, полицейские запустили беспилотники над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и “где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане”.

Правоохранители также провели “профилактический рейд” на водных объектах Киева, в ходе которого патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и “Гидропарка”.

Как известно, в Украине сейчас действуют карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавируса. Так, запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.

С 6 апреля запрещено пребывать в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты – респиратора или маски (можно изготовленной самостоятельно).