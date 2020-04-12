Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.
“Патрулирование правоохранители провели в столице на многолюдных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские призывали граждан соблюдать карантинные ограничения”, – сказано в сообщении.
Кроме того, полицейские запустили беспилотники над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и “где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане”.
Правоохранители также провели “профилактический рейд” на водных объектах Киева, в ходе которого патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и “Гидропарка”.
Как известно, в Украине сейчас действуют карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавируса. Так, запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.
С 6 апреля запрещено пребывать в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты – респиратора или маски (можно изготовленной самостоятельно).
- Ранее сообщалось, что в эти выходные столичные правоохранители будут нести усиленную службу в Киеве – с целью контроля за соблюдением карантинных ограничений.
- Власти Киева обязали жителей столицы носить маски или респираторы на улицах и придомовых территориях.