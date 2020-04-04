Власти Киева обязали жителей столицы носить маски или респираторы на улицах и придомовых территориях.

Об этом говорится в распоряжении, обнародованном на сайте Киевской городской госадминистрации.

Согласно документу, на время действия карантина жителям Киева запрещено посещать парки, скверы, места отдыха, детские и спортивные площадки.

На улицы нужно выходить только с документом, удостоверяющим личность.

“Запрещено пребывание в общественных местах (в том числе в случае выгула домашних животных 1 человеком и в случае служебной необходимости) без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно”, – говорится в документе.

При этом власти Киева конкретизируют, что в столице будут подразумевать под “общественным местом”. Это:

• территории общего пользования (парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки-памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; площади, бульвары, проспекты; улицы, переулки, проезды, спуски, пешеходные и велосипедные дорожки; подземные переходы; пляжи; кладбища, другие территории общего пользования);

• помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, но не исключительно: заведения торговли, оказания услуг и т.д.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных мест размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

• транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;

• придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

За нарушения предусмотрено наказание: штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 – 34 тыс. гривен), а для должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 – 170 тысяч гривен).

Что известно о карантинных мерах в Украине

С 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Согласно закону, улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом. В то же время органы местной власти могут дополнять список общественных мест по своему усмотрению.

В Кабинете Министров, в свою очередь, “настоятельно рекомендовали” находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно “оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”.

Также запрещено ходить более чем по двое.

Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Не допускается проведение всех массовых мероприятий.

Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.

Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.