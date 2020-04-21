Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 42 человека. Из них – 4 медика. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.
Он уточнил, что среди новых заболевших: 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет и девочка 7 лет, а также 25 мужчин от 18 до 72 лет и мальчик, которому 5 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Кличко также проинформировал, что в общей сложности заболели 502 мужчины (свыше 56 % от общего количества больных в столице) и 390 женщин (немногим меньше 44%).
“Из 19 киевлян, которые умерли от коронавируса, – 13 мужчин и 6 женщин”, – добавил Кличко.
Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (246 случаев; 3 новых за сутки).
На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (137 случаев; 3 новых за сутки).
Далее идут Соломенский (88 случаев, 3 новых) и Шевченковский (80 случаев, 1 новый) районы.
- В Украине зафиксировано уже 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 415 новых случаев.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов подтвердил, что карантин в нашей стране планируется продлить до 12 мая. При этом МОЗ предложит Правительству некоторые смягчения карантинных ограничений: в частности, относительно прогулок в парках, а также посещения музеев и библиотек.