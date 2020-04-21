За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 42 человек, в том числе, у 4 медиков. Скончались двое пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 42 человека. Из них – 4 медика. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

Он уточнил, что среди новых заболевших: 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет и девочка 7 лет, а также 25 мужчин от 18 до 72 лет и мальчик, которому 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Кличко также проинформировал, что в общей сложности заболели 502 мужчины (свыше 56 % от общего количества больных в столице) и 390 женщин (немногим меньше 44%).

“Из 19 киевлян, которые умерли от коронавируса, – 13 мужчин и 6 женщин”, – добавил Кличко.

Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (246 случаев; 3 новых за сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (137 случаев; 3 новых за сутки).

Далее идут Соломенский (88 случаев, 3 новых) и Шевченковский (80 случаев, 1 новый) районы.