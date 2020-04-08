Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в столице приближается к 300. За сутки было подтверждено 15 новых случаев.

Такое заявление он сделал сегодня во время брифинга.

“Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось на 15 человек. Всего в столице уже 294 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 8 апреля Министерство охраны здоровья приводило другие данные по Киеву: 256 случаев заражения.

По словам Кличко, среди новых 15 случаев: 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет и шестеро мужчин – от 43 до 61 года, а также один шестнадцатилетний юноша.

“Среди киевлян, заболевших за минувшие сутки, – трое медиков”, – уточнил Кличко.

Он добавил, что в больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие – лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Кличко вновь призвал жителей столицы не пренебрегать карантинными мерами.

“Хочу отметить, что большинство киевлян, которых поражает вирус в столице – люди молодого и среднего возраста. То есть, активная часть жителей города. Многие из них не верят в угрозу и не хотят менять привычек, пренебрегают правилами ограничений. Я еще раз обращаюсь ко всем: речь идет не об ограничении свободы. Речь идет о вашем здоровье и вашей безопасности!.. Я согласен, что сложно усидеть дома. Тем более, когда весна за окном. Но так надо сделать! Чтобы после Пасхи ситуация не рванула”, – подчеркнул Кличко.

Карта случаев вируса по районам столицы выглядит следующим образом: