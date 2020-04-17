Об этом проинформировали в пресс-службе академии по результатам получения данных о ПЦР-тестировании.

Так, 14 апреля, по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко, тестирование было проведено в общежитиях Киевской духовной академии и семинарии.

В итоге в лабораторном центре выявили коронавирус у 19 человек.

“По результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом. Письменное подтверждение этой информации ожидается сегодня, 17 апреля. Все эти 19 человек в данный момент находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков”, – отмечается в сообщении.

Теперь в академии ожидают результатов тестирования, проведенного 15 апреля.

Стоит отметить, что учебное заведение находится на территории Киево-Печерской Лавры, где наблюдается вспышка коронавируса.

Ранее в пресс-службе академии сообщали, что аудиторное обучение было прекращено еще 12 марта, с введением в Украине карантина. Студентам рекомендовали покинуть общежития и уехать домой.

“Подавляющее большинство из них оставили Киево-Печерскую Лавру еще 13 марта”, – говорилось в сообщении.

При этом в академии со ссылкой на Минобразования Украины подчеркивают, что карантин “не предусматривает запрет на проживание студентов и преподавателей в общежитиях”.

По состоянию на 13 апреля, в общежитиях Киевской духовной академии и семинарии оставались 48 студентов (те, кто поет в хорах или помогает совершать богослужения в храмах на территории Лавры, а также те, кто “по разным причинам” не захотел уехать домой).

На днях медики протестировали в общежитиях академии 68 человек (студентов, преподавателей и членов администрации учебного заведения).