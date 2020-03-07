Об этом сообщает агентство Reuters.

Здание рухнуло около 19:30 по местному времени. Под завалами были заблокированы не менее 70 человек.

Как сообщает британское агентство ВВС, спасателям уже удалось достать из-под обломков не менее 32 человек.

На видео, опубликованных в Сети, видно, как сотрудники спецслужб разбирают завалы.

Пока неясно, что послужило причиной обрушения здания.

Гостиница была открыта в 2018 году и насчитывала 80 номеров. Из-за вспышки коронавируса в Китае ее превратили в карантинный центр.

По состоянию на пятницу в провинции Фуцзянь, где находится отель, было 296 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Почти 11 тысяч человек были помещены под наблюдение, поскольку контактировали с больными.

Фото: South China Morning Post

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