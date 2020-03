Об этом сообщает агентство Reuters.

Здание рухнуло около 19:30 по местному времени. Под завалами были заблокированы не менее 70 человек.

Как сообщает британское агентство ВВС, спасателям уже удалось достать из-под обломков не менее 32 человек.

На видео, опубликованных в Сети, видно, как сотрудники спецслужб разбирают завалы.

Пока неясно, что послужило причиной обрушения здания.

#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China’s Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/L2ADWCrXr9

— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020