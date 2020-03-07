Об этом сообщает агентство Reuters.
Здание рухнуло около 19:30 по местному времени. Под завалами были заблокированы не менее 70 человек.
Как сообщает британское агентство ВВС, спасателям уже удалось достать из-под обломков не менее 32 человек.
На видео, опубликованных в Сети, видно, как сотрудники спецслужб разбирают завалы.
Пока неясно, что послужило причиной обрушения здания.
#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China’s Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/L2ADWCrXr9
— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020
Гостиница была открыта в 2018 году и насчитывала 80 номеров. Из-за вспышки коронавируса в Китае ее превратили в карантинный центр.
По состоянию на пятницу в провинции Фуцзянь, где находится отель, было 296 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Почти 11 тысяч человек были помещены под наблюдение, поскольку контактировали с больными.
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- Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в нашей стране, скорее всего, увеличится количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, однако паниковать не стоит.