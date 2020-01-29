Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.
“Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить”, – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о приглашении на мероприятия Владимира Зеленского.
В то же время спикер Владимира Путина снова заявил, что недавние высказывания Зеленского о Второй мировой войне (обвинения СССР в развязывании войны – Ред.) “не вызывают ничего, кроме сожаления и непонимания”.
- Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский признал вину тоталитарного советского режима в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.
- Во время совместного выступления президент Польши Анджей Дуда заявил, что глава Директории УНР Симон Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело, то есть против большевиков.
- В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу заявил о “снижении градуса эмоций” в исторических вопросах между государствами.