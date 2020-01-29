Спикер Президента России Дмитрий Песков не смог точно ответить, приглашают ли Президента Украины Владимира Зеленского на празднование 9 мая в Москву.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

“Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить”, – сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о приглашении на мероприятия Владимира Зеленского.

В то же время спикер Владимира Путина снова заявил, что недавние высказывания Зеленского о Второй мировой войне (обвинения СССР в развязывании войны – Ред.) “не вызывают ничего, кроме сожаления и непонимания”.