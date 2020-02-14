Об этом сообщает “РИА Новости”.

Речь идет якобы о тайной встрече Патрушева, как второго человека после президента Владимира Путина в силовом блоке, с украинским президентом Владимиром Зеленским.

“Вранье”, – лаконично прокомментировал журналистское расследование Песков.

Ранее в программе “Схемы” утверждалось, что Николай Патрушев посещал Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. По информации журналистов, российский силовик прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

После выхода программы глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приведенные журналистами данные не подкреплены фактами и необъективны. Он отметил, что сюжет “Схем” – “ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения”.