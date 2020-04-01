В Лас-Вегасе из-за коронавируса закрылся католический приют для бездомных. Теперь бездомные вынуждены спать на стоянке за 6 метров друг от друга.

Об этом сообщается в материале американского канала CNN.

“На прошлой неделе один из бездомных, воспользовавшийся этим учреждением, дал положительный результат на коронавирус, приют был вынужден закрыться, в результате чего 500 бездомных стали искать новое место для проживания”, – сказано в статье.

Уточняется, что власти Лас-Вегаса создали временно убежище для бездомных людей на стоянке.

При этом первоначально около 50 волонтеров помогали в обустройстве временного убежища, расстелив на стоянке 24 000 квадратных футов ковра для спальных ковриков. Поступающим в убежище бездомным мерили температуру.

“Это прямо здесь помогает нам чувствовать себя в безопасности. В других местах вы не чувствуете себя в безопасности”, – рассказала одна из бездомных.

Уточняется, что только в первую ночь во временном приюте было размещено 66 людей.

В последствии местные власти приняли решение убрать временный коврик для ночлега, потому что он якобы способствует распространению инфекций. Это вызвало возмущение у людей в социальных сетях, которые увидели условия, в которых вынуждены ночевать бездомные под открытым небом.

После этого представитель местной власти заявил, что одна из католических благотворительных организаций откроет новое убежище для бездомных уже в середине апреля и тогда временное убежище на стоянке будет закрыто.