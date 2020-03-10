Литовский суд не признал свидетельство о расторжении брака, которое было выдано во временно оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Уточняется, что решение о непризнании легальным решения крымского судьи о расторжении брака было принято Апелляционным судом Литвы.

Первоначально ходатайство женщины, требовавшей у литовских ведомств признать легальность решения, было отклонено ЗАГСом Вильнюса.

Позднее Вильнюсский окружной суд также отказался расторгать брак, обратившись за разъяснениями в Апелляционный суд.

В конце февраля, 2020 года Апелляционный суд в свою очередь признал законность действий сотрудников ЗАГСа.

При этом судья подчеркнул, что аннексия Крыма была осуществлена с нарушением международных правовых норм и территориальной целостности Украины, а потому “документы”, выданные после оккупации, не обладают в Литве юридической силой.