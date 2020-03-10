Об этом сообщает латвийское издание Delfi.
Уточняется, что решение о непризнании легальным решения крымского судьи о расторжении брака было принято Апелляционным судом Литвы.
Первоначально ходатайство женщины, требовавшей у литовских ведомств признать легальность решения, было отклонено ЗАГСом Вильнюса.
Позднее Вильнюсский окружной суд также отказался расторгать брак, обратившись за разъяснениями в Апелляционный суд.
В конце февраля, 2020 года Апелляционный суд в свою очередь признал законность действий сотрудников ЗАГСа.
При этом судья подчеркнул, что аннексия Крыма была осуществлена с нарушением международных правовых норм и территориальной целостности Украины, а потому “документы”, выданные после оккупации, не обладают в Литве юридической силой.
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