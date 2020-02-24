Трансляция мероприятия идет на Youtube-канале Los Angeles Lakers.
Как сообщалось ранее, легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта и его дочь Джиану, которые погибли в авиакатастрофе, тайно похоронили около двух недель назад.
Сегодня, 24 февраля, в Staples Center, на домашней арене баскетбольного клуба “Лос-Анджелес Лейкерс”, за который Брайант выступал в течение всей своей 20-летней карьеры, проходит церемония прощания.
Дата проведения мероприятия — символическая. Коби большую часть карьеры играл под 24 номером, а его дочь Джианна-Мария выступала в своем клубе под номером 2.
Арена Staples Center может вместить до 20 тысяч человек. На записи мероприятия видно, что зал полностью набит людьми.
- Крушение вертолета Коби Брайанта произошло утром 26 января в Калабасасе – городе, расположенном в округе Лос-Анджелеса. Гибель 41-летнего Коби Брайанта официально подтвердили власти.
- При крушении вертолета погибла его 13-летняя дочь Джианна.