В Лос-Анджелесе проходит церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью, которые погибли в результате крушения вертолета.

Трансляция мероприятия идет на Youtube-канале Los Angeles Lakers.

Как сообщалось ранее, легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта и его дочь Джиану, которые погибли в авиакатастрофе, тайно похоронили около двух недель назад.

Сегодня, 24 февраля, в Staples Center, на домашней арене баскетбольного клуба “Лос-Анджелес Лейкерс”, за который Брайант выступал в течение всей своей 20-летней карьеры, проходит церемония прощания.

Дата проведения мероприятия — символическая. Коби большую часть карьеры играл под 24 номером, а его дочь Джианна-Мария выступала в своем клубе под номером 2.

Арена Staples Center может вместить до 20 тысяч человек. На записи мероприятия видно, что зал полностью набит людьми.