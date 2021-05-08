У Мехіко розпочалися масові протести: учасники вимагають справедливого покарання для винних в обвалі мосту метро. Внаслідок трагедії загинуло 26 осіб, не менше 80 постраждали.

Про це повідомляє ВВС.

Сотні протестантів прийшли на місце аварії в п’ятницю ввечері. Вони вимагали покарати тих, чия бездіяльність призвела до загибелі 26 осіб. Присутні скандували: “Справедливість!”

У відповідь влада пообіцяла провести всебічне розслідування.

Протестанти вийшли на вулиці після отримання інформації, що відповідальних осіб кілька разів попереджали про проблеми з безпекою естакади на 12 лінії, однак на це не зважили. До цього додали факти, які свідчать про корупційні схеми серед чиновників, відповідальних за безпеку мосту. До цього лінію закривали на 18 місяців на ремонт “дефектів конструкції”.

Президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор запевнив, що під час розслідування “нічого не приховуватимуть”. Спільно з мексиканськими правоохоронцями розслідуванням займеться норвезька інженерна фірма. Повний розклад проведення розслідування обіцяють оприлюднити за тиждень.

Присутні на акції протесту запалили свічки, поклали квіти на місці події, а також зачитали список імен загиблих.

Метро Мехіко – одне з найбільш завантажених у світі. Протягом тижня ним користуються мільйони пасажирів. На американських континентах лише метро Нью-Йорка перевозить більше людей. Важливо, що аварія відбулася не на старій лінії метро. 12-ту лінію побудували у 2012 році. Однак такої великої кількості жертв внаслідок аварій в підземці Мексики не було ніколи. У 2020 році лише один загинув та 40 було поранено під час зіткнення двох потягів. У 1975 році в результаті аналогічного інциденту загинула 31 особа.