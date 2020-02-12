Соответствующий пост Федоров опубликовал на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на диджитализацию в рамках новой Программы поддержки электронного управления и цифровой экономики.
По словам министра, эти средства будут потрачены на:
— приложение “Дія” и реализацию портала “Дія”;
— оптимизацию административных услуг и их цифровизацию;
— улучшение реестров и обеспечения качественного и защищенного обмена данными между ними;
— развития широкополосного и мобильного интернета на территории страны;
— внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.
Федоров отметил, что на разработку приложения “Дія” не были потрачены бюджетные средства, однако оно быстро стало популярным среди граждан Украины — более 1,3 млн пользователей за 5 дней.
“Я этим не горжусь, и надеюсь, что вскоре мы сможем самостоятельно, как государство, инвестировать в направление будущего. Сегодня же, финансирование “Дія” взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину. В основном, это проекты, деятельность которых сосредоточена на борьбе с коррупцией”, — отметил он.
- Напомним, 16 декабря в Украине заработала бета-версия мобильного приложения “Дія”. Оно предоставляет возможность добавить цифровое водительское удостоверение, техпаспорт и страховку. В январе также появилась возможность онлайн-оплаты и проверки штрафов.
- Позднее Кабинет Министров разрешил украинцам путешествовать внутри страны, используя водительское удостоверение, в том числе электронное, вместо паспорта.