Глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров объяснил, как правительство намерено распорядиться 25 млн евро, которые Евросоюз выделил на диджитализацию.

Соответствующий пост Федоров опубликовал на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на диджитализацию в рамках новой Программы поддержки электронного управления и цифровой экономики.

По словам министра, эти средства будут потрачены на:

— приложение “Дія” и реализацию портала “Дія”;

— оптимизацию административных услуг и их цифровизацию;

— улучшение реестров и обеспечения качественного и защищенного обмена данными между ними;

— развития широкополосного и мобильного интернета на территории страны;

— внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.

Федоров отметил, что на разработку приложения “Дія” не были потрачены бюджетные средства, однако оно быстро стало популярным среди граждан Украины — более 1,3 млн пользователей за 5 дней.

“Я этим не горжусь, и надеюсь, что вскоре мы сможем самостоятельно, как государство, инвестировать в направление будущего. Сегодня же, финансирование “Дія” взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину. В основном, это проекты, деятельность которых сосредоточена на борьбе с коррупцией”, — отметил он.