Новый учебный год для школьников, которые пропустили часть занятий весной из-за карантина, начнется с корректирующего обучения.

Об этом сообщила в эфире телеканала “1+1” исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

“Будет так называемое корректирующее обучение. Учителя смогут выяснить освоение того материала, который пришелся на карантин. Здесь будет исключительно индивидуальный подход, с учетом возможностей каждого класса и учителя. Потому что кому-то не нужно проходить эту тему, а кому-то необходимо. Сроки мы регламентировать не будем, ибо это индивидуально в каждой школе и классе. Но на это время будет предусмотрено в сентябре, чтобы понять, обобщить, подытожить, чтобы не было пробелов”, – отметила министр.

По словам Мандзий, сейчас Министерство образования и науки готовит методические рекомендации, которые до конца июня будут направлены в учреждения общего среднего образования.

“Для того, чтобы учителя могли планировать структуру следующего учебного года”, – уточнила она.

Мандзий также рассказала, что технологии дистанционного обучения будут применяться и в дальнейшем.

“Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использоваться в школах теперь все больше. И мы перейдем к другому формату обучения. То есть будет совмещаться классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах”, – заявила министр.

(На видео – с 3:45)