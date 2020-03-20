Министр социальной политики Марина Лазебная уверяет, что несмотря на пандемию коронавируса, пенсионеры получат социальные выплаты вовремя, а льготы на коммунальные услуги будут пересмотрены.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу “Право на власть”.

Министр призвала пенсионеров не паниковать, ведь выплаты будут осуществлены в полном объеме. Также она отметила, что власть рассматривает вариант временной отмены коммунальных платежей для населения.

“Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить социальные нормативы, по которым платят наши субсидианты и льготники”, – заявила Лазебная.

По ее словам, решение готовится Министерством экономики, Минфином и Министерством юстиции.

Она пояснила, что уже принято решение о доплате по тысяче гривен пенсионерам, пенсии которых меньше 5 тысяч гривен. Также рассматривается вопрос доплат незащищенным социально гражданам.

“Мы понимаем прекрасно, что люди остаются дома и им будете еще сложнее оплачивать (коммунальные платежи, – ред.), если субсидии не покроют их расходы. Как только это решение будет принято на заседании правительства, я с ним сразу выйду и расскажу об этом людям”, – заявила министр.

С 1 мая планируется индексация пенсий для всех остальных пенсионеров.