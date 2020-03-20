Об этом она заявила в эфире ток-шоу “Право на власть”.
Министр призвала пенсионеров не паниковать, ведь выплаты будут осуществлены в полном объеме. Также она отметила, что власть рассматривает вариант временной отмены коммунальных платежей для населения.
“Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить социальные нормативы, по которым платят наши субсидианты и льготники”, – заявила Лазебная.
По ее словам, решение готовится Министерством экономики, Минфином и Министерством юстиции.
Она пояснила, что уже принято решение о доплате по тысяче гривен пенсионерам, пенсии которых меньше 5 тысяч гривен. Также рассматривается вопрос доплат незащищенным социально гражданам.
“Мы понимаем прекрасно, что люди остаются дома и им будете еще сложнее оплачивать (коммунальные платежи, – ред.), если субсидии не покроют их расходы. Как только это решение будет принято на заседании правительства, я с ним сразу выйду и расскажу об этом людям”, – заявила министр.
С 1 мая планируется индексация пенсий для всех остальных пенсионеров.
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