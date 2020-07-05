Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.
Согласно данным МОЗ, к ослаблению карантина не готовы город Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.
Данные по АР Крым и Севастополя отсутствуют.
- В МОЗ обеспокоены динамикой заболевания COVID-19 за последний месяц.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.