Об этом говорится на сайте МИД.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось”, – говорится в заявлении.

В автобусе находилось 57 украинцев. Известно о 6 погибших. Еще 35 украинских граждан пострадали. Их госпитализировали в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудная Малая.

Отмечается, что работники Генерального консульства Украины в Люблине выехали на место происшествия для оказания консульской помощи и координации взаимодействия с польскими компетентными органами в контексте выяснения всех обстоятельств трагедии, обеспечение пострадавших необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.

Сейчас МИД совместно с Львовской ОГА и перевозчиком решают вопрос возвращения в Украину не пострадавших и тех,  и тех, которые будут выписаны из больниц в ближайшее время.

Напомним, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли 6 граждан Украины, еще 15 – госпитализированы.

  • Позже стало известно, что количество пострадавших в результате аварии с украинцами в Польше возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь.
  • Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал смертельное дорожно-транспортное происшествие с украинским автобусом, которое произошло в Подкарпатском воеводстве.