В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) назвали предварительную причину смертельной ДТП с участием рейсового автобуса с украинской регистрацией, следовавшего по маршруту Познань-Херсон.

Об этом говорится на сайте МИД.

“По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось”, – говорится в заявлении.

В автобусе находилось 57 украинцев. Известно о 6 погибших. Еще 35 украинских граждан пострадали. Их госпитализировали в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудная Малая.

Отмечается, что работники Генерального консульства Украины в Люблине выехали на место происшествия для оказания консульской помощи и координации взаимодействия с польскими компетентными органами в контексте выяснения всех обстоятельств трагедии, обеспечение пострадавших необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.

Сейчас МИД совместно с Львовской ОГА и перевозчиком решают вопрос возвращения в Украину не пострадавших и тех, и тех, которые будут выписаны из больниц в ближайшее время.

Напомним, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли 6 граждан Украины, еще 15 – госпитализированы.