Об этом говорится на сайте МИД.
“По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось”, – говорится в заявлении.
В автобусе находилось 57 украинцев. Известно о 6 погибших. Еще 35 украинских граждан пострадали. Их госпитализировали в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудная Малая.
Отмечается, что работники Генерального консульства Украины в Люблине выехали на место происшествия для оказания консульской помощи и координации взаимодействия с польскими компетентными органами в контексте выяснения всех обстоятельств трагедии, обеспечение пострадавших необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.
Сейчас МИД совместно с Львовской ОГА и перевозчиком решают вопрос возвращения в Украину не пострадавших и тех, и тех, которые будут выписаны из больниц в ближайшее время.
Напомним, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли 6 граждан Украины, еще 15 – госпитализированы.
- Позже стало известно, что количество пострадавших в результате аварии с украинцами в Польше возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь.
- Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал смертельное дорожно-транспортное происшествие с украинским автобусом, которое произошло в Подкарпатском воеводстве.