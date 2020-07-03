У команды Национального банка Украины после отставки его главы Якова Смолия остаются прежние "красные линии".

Об этом сообщила на брифинге первый заместитель главы НБУ, временно исполняющая обязанности главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Она подчеркнула, что ключевыми “красными линиями” для команды НБУ являются:

• независимость банка;

• недопустимость включения “печатного станка” для печатания денег;

• недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам;

• недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения.

“Для нашей команды “красными линиями” остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, независимость НБУ как институции. Это право Нацбанка принимать решения независимо от политических предпочтений или пожеланий, а только с целью поддержания макрофинансовой стабильности. Это недопустимость включения печатного станка. Это недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам. Это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения”, – подчеркнула Рожкова.

Она уточнила, что члены правления НБУ решили остаться работать. При этом Рожкова призвала президента, Правительство и политиков к сотрудничеству.

“Мы, осознавая свою ответственность, остаемся работать с целью сохранения, обеспечения макрофинансовой стабильности и стабильности работы финансового сектора. Вместе с тем мы обращаемся к Правительству, к президенту, к политикам и призываем их к эффективному сотрудничеству с Национальным банком. К сотрудничеству, которое даст нам возможность выполнять функции, возложенные на нас Конституцией Украины и законом о НБУ”, – заявила она.

Рожкова также подтвердила, что пока будет выполнять обязанности главы НБУ.

“До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду исполнять обязанности главы Нацбанка”, – сказала она.

Комментируя вопрос назначения нового главы Национального банка, Рожкова заявила, что им должен стать технократ с высокой репутацией.

“С нашей точки зрения, это должен быть профессиональный человек, у которого высокая репутация как на внутреннем рынке, среди финансового сектора, бизнеса, так и у внешних партнеров Украины, включая инвесторов. Это должен быть технократ, который не поддается политическому давлению”, – рассказала она.

(На видео – с 3:40, 10:20 и 16:40)