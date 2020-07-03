Об этом сообщила на брифинге первый заместитель главы НБУ, временно исполняющая обязанности главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
Она подчеркнула, что ключевыми “красными линиями” для команды НБУ являются:
• независимость банка;
• недопустимость включения “печатного станка” для печатания денег;
• недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам;
• недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения.
“Для нашей команды “красными линиями” остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, независимость НБУ как институции. Это право Нацбанка принимать решения независимо от политических предпочтений или пожеланий, а только с целью поддержания макрофинансовой стабильности. Это недопустимость включения печатного станка. Это недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам. Это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения”, – подчеркнула Рожкова.
Она уточнила, что члены правления НБУ решили остаться работать. При этом Рожкова призвала президента, Правительство и политиков к сотрудничеству.
“Мы, осознавая свою ответственность, остаемся работать с целью сохранения, обеспечения макрофинансовой стабильности и стабильности работы финансового сектора. Вместе с тем мы обращаемся к Правительству, к президенту, к политикам и призываем их к эффективному сотрудничеству с Национальным банком. К сотрудничеству, которое даст нам возможность выполнять функции, возложенные на нас Конституцией Украины и законом о НБУ”, – заявила она.
Рожкова также подтвердила, что пока будет выполнять обязанности главы НБУ.
“До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду исполнять обязанности главы Нацбанка”, – сказала она.
Комментируя вопрос назначения нового главы Национального банка, Рожкова заявила, что им должен стать технократ с высокой репутацией.
“С нашей точки зрения, это должен быть профессиональный человек, у которого высокая репутация как на внутреннем рынке, среди финансового сектора, бизнеса, так и у внешних партнеров Украины, включая инвесторов. Это должен быть технократ, который не поддается политическому давлению”, – рассказала она.
(На видео – с 3:40, 10:20 и 16:40)
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