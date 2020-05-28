В Николаеве трое полицейских и курсант Национальной академии внутренних дел избили мужчину в отделении полиции.

Об этом проинформировали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел еще в апреле в одном из отделений полиции Николаева, но информация о нем обнародована лишь сейчас.

Следствие установило, что в марте 2020 года правоохранители во время обыска обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалюты “Asic Bitmain Antminer” в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту хищения электрической энергии.

21 апреля 2020 года полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия, администрировал указанное оборудования (был оператором майнинг-фермы).

“После обыска пострадавший был доставлен в отделение полиции, где его избили”, – говорится в сообщении.

Судя по обнародованным ГБР фото, вследствие избиения у мужчины образовались огромные синяки и гематомы.

По факту избиения о подозрении было сообщено: начальнику отделения, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области, а также курсанту Национальной академии внутренних дел, который был направлен туда “для обеспечения общественной безопасности и порядка” в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Они подозреваются в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Следователи ГБР также установили, что работники полиции произвели незаконное отчуждение изъятого оборудования для майнинга.

По данному факту начато досудебное расследование. При обыске у инспектора николаевской полиции следователи обнаружили и изъяли это оборудование.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, инцидент с избиением произошел в Витовском отделении полиции Николаева.

“Подозреваемые… избили жителя Николаева, пытаясь установить реального владельца майнинг-фермы”, – говорится в сообщении

В случае доказательства вины, полицейским и курсанту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.