Об этом проинформировали в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Инцидент произошел еще в апреле в одном из отделений полиции Николаева, но информация о нем обнародована лишь сейчас.
Следствие установило, что в марте 2020 года правоохранители во время обыска обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалюты “Asic Bitmain Antminer” в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту хищения электрической энергии.
21 апреля 2020 года полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия, администрировал указанное оборудования (был оператором майнинг-фермы).
“После обыска пострадавший был доставлен в отделение полиции, где его избили”, – говорится в сообщении.
Судя по обнародованным ГБР фото, вследствие избиения у мужчины образовались огромные синяки и гематомы.
По факту избиения о подозрении было сообщено: начальнику отделения, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области, а также курсанту Национальной академии внутренних дел, который был направлен туда “для обеспечения общественной безопасности и порядка” в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
Они подозреваются в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Следователи ГБР также установили, что работники полиции произвели незаконное отчуждение изъятого оборудования для майнинга.
По данному факту начато досудебное расследование. При обыске у инспектора николаевской полиции следователи обнаружили и изъяли это оборудование.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, инцидент с избиением произошел в Витовском отделении полиции Николаева.
“Подозреваемые… избили жителя Николаева, пытаясь установить реального владельца майнинг-фермы”, – говорится в сообщении
В случае доказательства вины, полицейским и курсанту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- Ранее следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции (Киевская область) по факту изнасилования женщины и пыток по отношению к ней. Им сообщили о подозрении.
- Сообщалось, что Государственное бюро расследований проверяет информацию СМИ о том, что в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции причастны и другие сотрудники райотдела.