Об этом сообщает норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация NRK.
В Норвежском городе Хеугесунн задержали немецкий круизный лайнер Aida Aura, на борту которого находится около 1200 пассажиров. Причиной послужило то, что неделей ранее двое пассажиров лайнера, граждане Германии, контактировали с лицом, у которого был обнаружен коронавирус COVID-19 и должны быть изолированы.
Норвежские медики взяли у этих граждан биологические образцы на исследование. Для того, чтобы дождаться результатов теста на коронавирус, компания-владелец судна запрашивала дополнительные сутки пребывания в порту.
В случае, если бы диагноз пассажиров подтвердился, на карантин было бы помещено все судно. Этого удалось избежать — теста показал, что пассажиры не заражены коронавирусом.
“Нет необходимости сажать пассажиров на карантин. Они могут свободно покинуть судно без опасности. Это был самый желательный результат, который может произойти”, — отметил доктор по инфекционному контролю в муниципалитете Хеугесунн Тейс Квале.
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