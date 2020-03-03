Круизный лайнер Aida Aura остановили у берегов Норвегии после того, как стало известно, что двое пассажиров судна контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация NRK.

В Норвежском городе Хеугесунн задержали немецкий круизный лайнер Aida Aura, на борту которого находится около 1200 пассажиров. Причиной послужило то, что неделей ранее двое пассажиров лайнера, граждане Германии, контактировали с лицом, у которого был обнаружен коронавирус COVID-19 и должны быть изолированы.

Норвежские медики взяли у этих граждан биологические образцы на исследование. Для того, чтобы дождаться результатов теста на коронавирус, компания-владелец судна запрашивала дополнительные сутки пребывания в порту.

В случае, если бы диагноз пассажиров подтвердился, на карантин было бы помещено все судно. Этого удалось избежать — теста показал, что пассажиры не заражены коронавирусом.

“Нет необходимости сажать пассажиров на карантин. Они могут свободно покинуть судно без опасности. Это был самый желательный результат, который может произойти”, — отметил доктор по инфекционному контролю в муниципалитете Хеугесунн Тейс Квале.