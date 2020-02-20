Прямую трансляцию ведет “Радио Свобода”.
На видео видно, как полицейские в полной экипировке при помощи бронированного автомобиля пытаются пройти и потеснить протестующих.
При этом протестующие зажгли автомобильные покрышки, сложенные посередине дороги.
Между полицейскими и протестующими продолжаются столкновения.
- Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прибыл в Харьков. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.