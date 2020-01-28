Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.

Об этом сообщила пресс-служба НСЖУ.

“Национальный союз журналистов является крупнейшим объединением журналистов в Украине и имеет мандат представлять интересы более 17 000 своих членов. От имени тысяч коллег-журналистов официально заявляю: нынешний законопроект Министерства культуры направлен на установление контроля власти над украинскими медиа. Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность”, – говорится в сообщении.

Томиленко подчеркнул, что Правительству следует прекратить обсуждение и продвижение этого законопроекта. Вместе с тем, он призвал журналистские и другие общественные организации не участвовать в доработке “вредного для медиа документа”.

Кроме того, глава НСЖУ считает, что законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации” в целом не дает эффективных инструментов борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, а только усиливает давление на украинские СМИ под прикрытием войны.

“Законопроект предлагает, по сути, разделить журналистов на два сорта – так называемых “профессиональных журналистов” и просто журналистов. Считаем эту идею позорной и дискриминационной. Лицензирование журналистской профессии властью недопустимо. Обсуждение этой идеи не имеет смысла. От нее нужно отказаться”, – пояснил он.

Томиленко также отметил, что законопроект предусматривает создание института Уполномоченного по вопросам информации с широким спектром инструментов для вмешательства в работу в редакции. Однако, по его словам, вместо защиты прав журналистов или граждан Уполномоченный фактически будет заниматься цензурой – направлять требования к СМИ опровергнуть или снять информацию под угрозой судебного иска.

“Государство таким образом на средства налогоплательщиков создает цензора, который будет бороться с критикой власти в СМИ. Обсуждение такого института контрпродуктивно. От этого нужно отказаться”, – подчеркнул он.

Касательно намерений властей создать подконтрольное общественное объединение АПЖУ (ассоциация профессиональных журналистов), глава НСЖУ считает, что его руками предлагается наказывать нелояльных к власти журналистов и медиа. Но это недопустимо, более того, такого нет ни в одной демократической стране.

“Законопроект отменяет право быть аккредитованными в органах власти и другие закрепленные в законодательстве права журналистов для тех, кто не войдет в провластную АПЖУ (Ассоциации профессиональных журналистов). То есть журналисты из сотен медиа не смогут попасть в Верховную Раду или на мероприятия в Офисе Президента. Если на журналистов будет совершено нападение во время работы или будут поступать угрозы, полиция не сможет начать расследование по профильным “журналистскими” статьям Уголовного кодекса. Поэтому защита медийщиков ослабится. Это позорная идея, которую не стоит даже обсуждать”, – добавил он.

В то же время, Томиленко предоставил предложения НСЖУ по борьбе с дезинформацией.

По его словам, открытость украинской власти и политиков – это лучший инструмент для борьбы с фейками.

“Власть должна рассказывать, что и зачем он делает, с какой целью. Тогда укрепится доверие как журналистов, так и общества к власти, а влияние российских фейков нивелируется”, – пояснил он.

Глава НСЖУ отметил, что украинские журналисты нуждаются в защите от физических атак и агрессии, эффективном расследовании случаев препятствования журналистской деятельности, справедливом наказании обидчиков.

Он также добавил, что медийщикам действительно нужен Уполномоченный или Омбудсмен, который будет защищать журналистов и их права.

“Который не позволит силовикам затягивать расследования, имитировать деятельность и незаконно закрывать дела. Который не будет мириться с травлей журналистов и медиа. За такие инициативы журналисты будут вам аплодировать, а не кричать “Позор!” – как сейчас. Мы не будем с чиновниками “бороться за запятые”, торговаться за меру уголовной ответственности. Союз журналистов не вошел и не будет входить в рабочую группу Минкульта по разработке нынешнего законопроекта о дезинформации. Считаем невозможным обсуждать инструменты давления на медиа и ограничения свободы слова”, – резюмировал он.