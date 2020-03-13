В ООН зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Организации Объединенных Наций филиппинский дипломат заражен коронавирусом. Медики подтвердили наличие инфекции в организме.

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко в Facebook.

Он сообщил, что положительный тест на заражение коронавирусом дипломат получила сегодня.

После этой информации представительство Филиппин закрылось, а его сотрудники самоизолировались на карантин.

Также стало известно, что заболевшая дипломат занимается вопросами Шестого комитета Генассамблеи ООН.

В последний раз она была непосредственно в здании ООН 9 марта. Тогда ее визит длился 30 минут и симптомов заболевания не было.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.