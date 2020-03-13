В ООН зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко в Facebook.
Он сообщил, что положительный тест на заражение коронавирусом дипломат получила сегодня.
После этой информации представительство Филиппин закрылось, а его сотрудники самоизолировались на карантин.
Также стало известно, что заболевшая дипломат занимается вопросами Шестого комитета Генассамблеи ООН.
В последний раз она была непосредственно в здании ООН 9 марта. Тогда ее визит длился 30 минут и симптомов заболевания не было.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая случай заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.