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В ООН зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Организации Объединенных Наций филиппинский дипломат заражен коронавирусом. Медики подтвердили наличие инфекции в организме.

Пятница, 13 марта 2020, 07:53

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко в Facebook.

Он сообщил, что положительный тест на заражение коронавирусом дипломат получила сегодня.

После этой информации представительство Филиппин закрылось, а его сотрудники самоизолировались на карантин.

Также стало известно, что заболевшая дипломат занимается вопросами Шестого комитета Генассамблеи ООН.

В последний раз она была непосредственно в здании ООН 9 марта. Тогда ее визит длился 30 минут и симптомов заболевания не было.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.

  • В Украине подтверждены уже три случая случай заражения коронавирусом COVID-19.
  • С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
Теги: коронавирус, ООН

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