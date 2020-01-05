Об этом сообщает издание Al-Awsat.
“Парламент Ирака должен собраться на внеочередное заседание в воскресенье, на котором депутаты будут голосовать за законопроект, который поручает правительству требовать выведения из страны американских войск”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что и.о. премьер-министра Ирака Адель Абдул Махди созвал парламент для внедрения законодательных актов в поддержку государственного суверенитета.
При этом, как считают политические обозреватели, в этот раз решение о требовании вывести американские войска скорее всего не будет принято.
По информации из прогнозов, положительно за данное решение проголосуют депутаты от шиитского блока, а представители суннитского и курдского блоков выскажутся против.
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