Парламент Ирака соберется сегодня на внеочередную сессию для того, чтобы решить вопрос присутствия в стране американских войск.

Об этом сообщает издание Al-Awsat.

“Парламент Ирака должен собраться на внеочередное заседание в воскресенье, на котором депутаты будут голосовать за законопроект, который поручает правительству требовать выведения из страны американских войск”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что и.о. премьер-министра Ирака Адель Абдул Махди созвал парламент для внедрения законодательных актов в поддержку государственного суверенитета.

При этом, как считают политические обозреватели, в этот раз решение о требовании вывести американские войска скорее всего не будет принято.

По информации из прогнозов, положительно за данное решение проголосуют депутаты от шиитского блока, а представители суннитского и курдского блоков выскажутся против.