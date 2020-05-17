Украинский музыкант Анатолий Тапольский поддержит активиста Сергея Старненко сетом у стен СБУ, во время акции протеста, запланированной на 18 мая.

Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

“Звучит немного сюрреалистично, как и, собственно, вся эта ситуация с Сергеем, но завтра в 9 утра я буду играть сет возле СБУ. Там будет много нормальных чуваков, так что подтягивайтесь на движ”, – написал музыкант.

Отметим, в понедельник, 18 мая, на 9:00 Сергея Стерненко вызвали в СБУ, чтобы сообщить о подозрении в совершении умышленного убийства.