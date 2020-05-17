Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.
“Звучит немного сюрреалистично, как и, собственно, вся эта ситуация с Сергеем, но завтра в 9 утра я буду играть сет возле СБУ. Там будет много нормальных чуваков, так что подтягивайтесь на движ”, – написал музыкант.
Отметим, в понедельник, 18 мая, на 9:00 Сергея Стерненко вызвали в СБУ, чтобы сообщить о подозрении в совершении умышленного убийства.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Активиста Сергея Стерненко вызывают в СБУ якобы для сообщения ему о подозрении.