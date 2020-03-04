В Польше официально подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Лукаш Шумовски, сообщает польский телеканал TVN24.

“Сегодня ночью мы получили положительные результаты первого пациента, у которого подтверждено заражение коронавирусом в Польше. Это пациент в Любушском воеводстве, лежит в больнице в Зеленой-Гуре, чувствует себя хорошо”, – отметил министр.

По словам чиновника, мужчина, возраст которого не уточняется, самостоятельно обратился за помощью по телефону, после чего за ним была выслана карета “скорой помощи”.

Шумовски добавил, что люди, контактировавшие с мужчиной, были помещены на домашний карантин.

Днем ранее местное отделение издания Gazeta Wyborcza сообщило о двух мужчинах, госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Первым стал гражданин Литвы, водитель грузовика, вернувшийся из Италии. Второй мужчина отдыхал на карнавале в Западной Германии. Оба находились в так называемой красной зоне. Именно у второго пациента подтвердили наличие коронавируса.

Согласно информации министерства здравоохранения Польши, в настоящий момент в связи с подозрением на коронавирус госпитализированы 68 человек, около 500 находятся на карантине.

По словам министра Шумовски, ситуация может измениться.

“Эти цифры будут динамично меняться, потому что подозрений у нас немало”, – подчеркнул он.

Министр добавил, что на данный момент работают все лаборатории в стране. Среднее время исследования анализов составляет 8 часов.