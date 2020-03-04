Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Лукаш Шумовски, сообщает польский телеканал TVN24.
“Сегодня ночью мы получили положительные результаты первого пациента, у которого подтверждено заражение коронавирусом в Польше. Это пациент в Любушском воеводстве, лежит в больнице в Зеленой-Гуре, чувствует себя хорошо”, – отметил министр.
По словам чиновника, мужчина, возраст которого не уточняется, самостоятельно обратился за помощью по телефону, после чего за ним была выслана карета “скорой помощи”.
Шумовски добавил, что люди, контактировавшие с мужчиной, были помещены на домашний карантин.
Днем ранее местное отделение издания Gazeta Wyborcza сообщило о двух мужчинах, госпитализированных с подозрением на коронавирус.
Первым стал гражданин Литвы, водитель грузовика, вернувшийся из Италии. Второй мужчина отдыхал на карнавале в Западной Германии. Оба находились в так называемой красной зоне. Именно у второго пациента подтвердили наличие коронавируса.
Согласно информации министерства здравоохранения Польши, в настоящий момент в связи с подозрением на коронавирус госпитализированы 68 человек, около 500 находятся на карантине.
По словам министра Шумовски, ситуация может измениться.
“Эти цифры будут динамично меняться, потому что подозрений у нас немало”, – подчеркнул он.
Министр добавил, что на данный момент работают все лаборатории в стране. Среднее время исследования анализов составляет 8 часов.
- Накануне в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.