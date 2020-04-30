Сегодня в Верховной Раде Украины состоится внеочередное пленарное заседание.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Заседание было созвано по требованию 159 народных депутатов.

Оно было запланировано на 13:30, но началось с небольшим опозданием.

На заседании зарегистрировались 342 нардепа.

В повестке дня есть обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств касательно осуждения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и незаконной аннексии Крыма.

Также запланировано рассмотрение изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, участвующих в лечении коронавируса.

Нардепы могут принять меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся на рынке электрической энергии.

Кроме того, депутаты планируют определиться относительно особой процедуры законопроекта о банках.

На повестке дня есть и отчет Временной следственной комисии по расследованию взрывов на складах боеприпасов.