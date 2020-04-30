Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Заседание было созвано по требованию 159 народных депутатов.
Оно было запланировано на 13:30, но началось с небольшим опозданием.
На заседании зарегистрировались 342 нардепа.
В повестке дня есть обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств касательно осуждения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и незаконной аннексии Крыма.
Также запланировано рассмотрение изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, участвующих в лечении коронавируса.
Нардепы могут принять меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся на рынке электрической энергии.
Кроме того, депутаты планируют определиться относительно особой процедуры законопроекта о банках.
На повестке дня есть и отчет Временной следственной комисии по расследованию взрывов на складах боеприпасов.
- 16 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие “антиколомойского” проекта закона во втором чтении.