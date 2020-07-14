Об этом свидетельствуют данные на сайте Парламента.
Так, в Раде зарегистрированы два проекта постановления об отмене решения ВР от 14 июля о принятии закона “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.
Авторами проекта постановления под №2285-д-П выступил Вадим Новинский (внефракционный) и еще несколько беспартийных нардепов.
Проект постановления №2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов от фракции “Батькивщины” во главе с Юлией Тимошенко.
Тексты проектов постановлений пока не обнародованы.
Теперь спикер Парламента Дмитрий Разумков не сможет подписать закон об игорном бизнесе и направить его на подпись президенту (пока в зале заседаний не будут рассмотрены указанные проекты постановлений).
Как известно, Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно легализации игорного бизнеса.
Документ устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине: азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн; букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через Интернет; организация и проведение игр в залах игровых автоматов; игра в покер через Интернет.
Вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ранее заявило, что законопроект о легализации игорного бизнеса несет “многочисленные коррупционных рисков” и может привести к значительным убыткам государства.
- В декабре прошлого года Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.