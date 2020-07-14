Народные депутаты Украины заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса, зарегистрировав постановления об отмене голосования за документ.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Парламента.

Так, в Раде зарегистрированы два проекта постановления об отмене решения ВР от 14 июля о принятии закона “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.

Авторами проекта постановления под №2285-д-П выступил Вадим Новинский (внефракционный) и еще несколько беспартийных нардепов.

Проект постановления №2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов от фракции “Батькивщины” во главе с Юлией Тимошенко.

Тексты проектов постановлений пока не обнародованы.

Теперь спикер Парламента Дмитрий Разумков не сможет подписать закон об игорном бизнесе и направить его на подпись президенту (пока в зале заседаний не будут рассмотрены указанные проекты постановлений).

Как известно, Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно легализации игорного бизнеса.

Документ устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине: азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн; букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через Интернет; организация и проведение игр в залах игровых автоматов; игра в покер через Интернет.

Вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное.