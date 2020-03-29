В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины.

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Проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра охраны здоровья Украины был подан в Верховную Раду 29 марта и уже направлен на рассмотрение в комитет. Его инициаторами стали 13 народных депутатов из фракции “Голос”.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что Илья Емец, назначенный главой МОЗ 4 марта, “продемонстрировал непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную небрежность”.

Назначение Емца, по мнению депутатов, привело к ухудшению ситуации с распространением COVID-19 в Украине.

“Назначение Емца Ильи Николаевича Министром здравоохранения Украины в условиях распространения и стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 привело к неготовности системы здравоохранения Украины предотвратить развертывание и сдержать эпидемию COVID-19, что, в свою очередь, поставило под угрозу жизни десятков тысяч граждан Украины и лиц, проживающих на территории Украины, в том числе и медицинских работников”, — говорится в документе.

Кроме того, авторы законопроекта отметили, что политика Емца “может привести к полному отказу от задекларированного курса, направленного на изменение подходов к финансированию здравоохранения Украины” и срыву государственных закупок медтоваров.

“Все указанное повышает социальную напряженность и недовольство населения действиями Министра здравоохранения Украины — особенно, в условиях кризисной эпидемической ситуации, когда существует острая и насущная потребность в взвешенных, обоснованных и прозрачных действий Министерства здравоохранения Украины”, — подытожили нардепы.