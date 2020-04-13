Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

“Мои знакомые пожарные, которые там сейчас находятся, коллеги, заместители министров, которые работают в зоне отчуждения… Там сейчас много людей, которые борются с этими пожарами. Мне пришлось сейчас 20 СМС-ок с большими буквами такими: ПОШЕЛ ДОЖДЬ. То есть люди, которые там борются с огнем и ждали этого дождя, его получили. Надеюсь, что ситуация, сложная контролируемая ситуация, которая есть, она наконец-то закончится победой над пожарами, которыми мы все так сильно обеспокоены”, — сказал Рябчин.

Замминистра заверил, что по состоянию на вечер понедельника угрозы объектам ЧАЭС нет.

“По состоянию на 23:00 огонь не угрожает большим объектам, которые есть в Чернобыле. Да, огонь есть. Низовой огонь есть, который на листьях. Был и огонь, который перекидывался с деревьев на деревья, который тушили самолетами. Но сейчас объекты небезопасные, они в безопасности”, — добавил он.

Напомним, лесной пожар на площади 20 га в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Впоследствии площадь возгораний в зоне увеличилась.