Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.
Так, по словам представителя РФ, обмен удерживаемых лиц, который состоялся в воскресенье — “шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мероприятий, зафиксированных в Минских договоренностях”.
Грызлов также добавил, что Киев “взял на себя обязательство не преследовать освобожденных лиц”.
“Стороны проявили политическую волю осуществить обмен до конца 2019 года, выполнив договоренности, достигнутые на видеоконференции контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ. В рамках этого соглашения стороны обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование лиц, которые будут освобождены. Киев гарантировал “процессуальную очистку” для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда”, — заявил Грызлов.
- Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.
- Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.
- Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.