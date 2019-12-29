Представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины в Минске Борис Грызлов выразил надежду, что после обмена удерживаемых лиц Киев "сможет перейти к реализации своих обязательств" и закреплению особого статуса Донбасса в Конституции.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

Так, по словам представителя РФ, обмен удерживаемых лиц, который состоялся в воскресенье — “шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мероприятий, зафиксированных в Минских договоренностях”.

Грызлов также добавил, что Киев “взял на себя обязательство не преследовать освобожденных лиц”.

“Стороны проявили политическую волю осуществить обмен до конца 2019 года, выполнив договоренности, достигнутые на видеоконференции контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ. В рамках этого соглашения стороны обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование лиц, которые будут освобождены. Киев гарантировал “процессуальную очистку” для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда”, — заявил Грызлов.